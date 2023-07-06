İsveç'te Kuran, Tevrat ve İncil yakmak için 3 başvuru

Tevrat ve İncil yakmak için başvuru





Emniyet yetkilileri başvuruların alındığını teyit etti, ancak henüz karara bağlanmadığını ifade ettiİsveç polisine farklı dinlerin kutsal kitaplarını yakmak için ikisi başkent Stockholm'de biri Helsingborg kentinde olmak üzere üç başvuru yapıldı.İsveç kamu yayıncısı STV'nin haberine göre başvurulardan birinde Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat ile Hristiyanların kutsal kitabı İncil'in birlikte yakılması için izin talep edildi.Stokholm'deki caminin önünde Kuran yakmak için yapılan başvuruda "mümkün olan en kısa sürede" notuyla başvuru yapıldı. 50'li yaşlarında bir kadının yaptığı başvuruda eyleme ilişkin saat bildirilmedi.STV'ye konuşan kadın, geçen haftaki Kuran yakma eyleminden sonra bu eylemi kararlaştırdığını ve yalnızca kendisine ait olan başvurunun arkasında durduğunu belirtti.Helsingborg kentinde ise 30'lu yaşlarda bir erkek 12 Temmuz günü kent meydanında Kuran yakmak için izin istedi.Başkentteki bir diğer eylem başvurusu 15 Temmuz için yapıldı. 30'lu yaşlarda bir erkek tarafından yapılan başvuruda İsrail'in Stokholm Büyükelçilik binası önünde hem Tevrat hem de İncil yakılması için izin istendi.Başvuruyu yapan kişi, eylemin geçen haftaki Kuran-ı Kerim yakma eylemine tepki olduğunu ve "ifade özgürlüğü" adına sembolik bir toplantı olacağını ifade etti.İsrail'in Stokholm Büyükelçisi Ziv Kulman başvurulardan endişe duyduğunu belirtti.Sosyal medyadan tepkisini paylayan büyükelçi "Kuran da olsa, tevrat ya da herhangi bir kutsal kitap, nefret dolu bir eylemin durdurulması gerektiği açıktır." dite yazdı.Stokholm polisi başvuruları teyit ettiStokholm polisinin her iki başvurunun da alındığını teyit ettiği bildirildi, ancak henüz karara dair bilgi açıklanmadı.Polisten yapılan açıklamada her başvurunun bireysel olarak düzenlemelerle uyumlu olarak gerekli koşulları yerine getirip getirmediğinin değerlendirileceğini belirtti.Helsingborg'daki başvuruyla ilgili olarak da Kuzeybatı Skane bölge polis amiri "Bizim görüşümüz, bunun belirli bir dine yönelik olmayabileceği, ancak ifade özgürlüğünün ve şu anda devam etmekte olan tartışmanın bir parçası olduğu yönündedir." diye konuştu.Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, sosyal medyadan STV'nn haberine atıf yaparak "Bunun devam etmesi halinde ortaya çıkabilecek durumun ciddiyetini hafife almak akıllıca olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.STV haberinde, ülkede daha önce izin verilen Kuran-ı Kerim yakma eylemlerinin İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini geciktirdiği yorumuna da yer verdi.İsveç Dışişleri Bakanlığı, geçen haftaki Kuran yakma eylemini kınamış, Dışişleri bakanı Tobias Billström de eylemi "islamofobik eylemler" olarak tanımlamıştı.Geçen haftaki eylem ayrıca Papa Francis'in de tepkisini toplamış, İslam dünyasında öfkeye neden olan eylem üzerine Birleşmiş Milletler acil toplantı yapma kararı almıştı.