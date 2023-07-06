Twitter'ın rakibi Threads erken erişimde: İlk paylaşım Zuckerberg'den

The Verge teknoloji sitesinin aktardığına göre, Threads'teki ilk paylaşımı ise Meta CEO'su Mark Zuckerberg yaptı. Zuckerberg, paylaşımında, "Hadi şunu yapalım. Threads'e hoşgeldiniz" ifadelerini kullandı. Habere göre, Zuckerberg’in Threads'te 2 bin, Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri’nin ise 2 bin 500 takipçisi bulunuyor. Diğer bir deyişe, birkaç bin kişi de uygulamayı test edebilmek için önceden kullanma şansı buldu.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Facebook'un sahibi Meta'nın Twitter’a rakip olarak geliştirdiği Threads platformu, 6 Temmuz'da kullanıma açılması beklenirken, bugün birkaç saatliğine erken erişime açıldı. Bugün web sürümü erişime açılan, yarın ise tam sürüm olarak kullanıma açılacak olan platforma birkaç saatliğine bazı kurum ve kişiler erişim sağlayabildi. Netflix, Instagram ve ABD’li girişimci Gary Vee platformu ilk kullanan kurum ve isimler arasında yer alırken, söz konusu profiller birkaç saat sonra tekrar çevrimdışı hale getirildi.Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un sahibi Meta, Twitter’a rakip olarak geliştirdiği Threads platformunun 6 Temmuz Perşembe günü kullanıma açılacağını duyurmuştu.Instagram’la bağlantılı olarak çalışacak Threads, Apple App Store’da da yerini almıştı. Uygulamanın ekran görüntüleri, Twitter’a benzer bir arayüzü olduğunu gösteriyordu. Meta da platformu 'metin tabanlı sohbet uygulaması' olarak tanıttı.App Store’daki tanıtımda, “Threads toplulukların bir araya gelerek bugün önem verdikleri konulardan yarının gündemini belirleyecek konulara kadar her şeyi tartıştığı bir yerdir” denildi. Uygulama, Meta’nın diğer uygulamaları gibi telefonlardaki çok sayıda veriye erişecek. Bunların arasında konum, alınan ürünler ve internet geçmişi de yer alıyor.