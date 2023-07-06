Ali Koç açıkladı! ‘Arda Fenerbahçe’de kalmayacak’

Ali Koç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:





Fenerbahçe son üç sezonda açık ara lider! Ne hikmetse bu süreçte Fenerbahçe lehine hiç hakem hatası neredeyse hiç yok! Konuşulmaya değmeyecek kadar az… Aleyhine ise o kadar çok ki… Yapılan hakem hatalarından sonra yeterince lobi yapmadığımız söyleniyor. Sahada adil rekabet için lobi mi yapmak gerekiyor? Ne yazık ki böyle bir ülkede yaşıyoruz.”





Sözcü'de yer alan habere göre Jorge Jesus ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna 3. kez İsmail Kartal’ı getiren Fenerbahçe, 62 yaşındaki çalıştırıcı için imza töreni düzenledi. İmza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer aldı.Törende açıklamalarda bulunan Ali Koç, Fenerbahçe’nin son üç sezonda topladığı puanları paylaşarak, şampiyonluğun sadece masada kazanılmadığını iddia etti. Son günlerin merak edilen bir diğer konusu olan Arda Güler transferine de değinen Ali Koç genç yıldızın takımda kalmayacağını açıkladı.”Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda’yı bağrına bastı. Deplasman gittiğimiz şehirlerde de ne kadar bir sempatiye sahip olduğunu biliyoruz. Milyonlara süreci anlatmamız lazım. Onlar da bilmeyi hak ediyor. Süreç sonuçlanmadı. Süreç bittikten sonra bütün gelişmeleri, detaylı bir şekilde anlatma borcum var. Arda’nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın… Birçok genç yolladık yurt dışına ama hepsi geri dönüyor. Ne olursa olsun, Allah en hayırlısını yazsın.”Net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe’de kalmak istemiyor. Fenerbahçe’de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Arda gelecek sezon Fenerbahçe’de olmayacak.”Türkiye’de şampiyonluk sadece sahada kazanılmıyor. Birazdan rakamları açıklayacağım. Fenerbahçe taraftarına mesaj olarak bunları paylaşacağım. Geçen sene şampiyon olamamak tahammül sınırlarını zorladı. Futbol takımımıza yeterince kredi verilmiyor. Bunun yanlış olduğunu paylaşacağım.Son üç sene içerisinde en çok puan toplayan takım 235 puanla Fenerbahçe… En çok galibiyet alan takım 71 ile Fenerbahçe… En az mağlubiyet alan takım 21 ile Fenerbahçe ve Beşiktaş… En çok gol atan takım 232 gol ile Fenerbahçe…. Taraftarlarımız büyük resmi görsünler.Taraftarlara da seslenen Ali Koç, şunları söyledi:“Fenerbahçe son üç sezonda açık ara lider! Şampiyon olamamamız sadece transfer, yönetim, teknik ekip ile ilgili değil! Bu takıma destek verin. Haksızlığa uğradığımızda, camianın en büyük savunucuları olun. Şükrü Saracoğlu eski günlerine dönsün. Şu anda hiç alışık olmadığımız bir tablo var. Geçen sene hatırlayın bir penaltı oldu. Arda’nın penaltıyı atması için taraftar destek oldu. Serdar Dursun penaltı atacakken yuhalandı! Fenerbahçe taraftarı, kendi penaltısını atacak futbolcusunu yuhaladı. Bu normal değil! Taraftarlar da aynaya baksın. Onlar da yeni bir sayfa açsın. İsmail Kartal liderliğinde takıma destek olsunlar.”Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı Arda’yı bağrına basmıştır. Ne kadar sempati sahibi olduğunu biliyoruz. Süreç henüz sonuçlanmadı. Sonuçlandıktan sonra yaşananları anlatacağım. Bunları bilmek taraftarımızın hakkıdır. Birkaç saate, güne belli olabilir. Allah herkes için en hayırlısını yapsın. Arda Fenerbahçe’de kalmayacak. Çünkü kalmak istemiyor.