Samanyolu Haber /Spor / PSG’den Mbappe’ye rest! ‘Kimse kulüpten büyük değil’ /06 Temmuz 2023 00:07

PSG’den Mbappe’ye rest! ‘Kimse kulüpten büyük değil’

Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Luis Enrique için düzenlenen imza töreninde takımdan ayrılması gündemde olan Mbappe ile ilgili sert ifadeler kullandı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Paris Saint Germain’de yeni teknik direktör Luis Enrique için düzenlenen imza törenine Başkan Nasser Al-Khelaifi’nin açıklamaları damga vurdu. PSG’de geleceği belirsizliğini koruyan Fransız yıldız Kylian Mbappe ile ilgili konuşan Al-Khelaifi yıldız ismin bedava ayrılmasına izin çıkmayacağını açık bir şekilde ifade etti.

Real Madrid’e gitmek istediği bilinen ve transferi merak konusu olan Mbappe için rest çeker nitelikte sözler söyleyen başkanın açıklamaları Fransa’da gündem oldu.

‘İMZALAMAK İSTEMİYORSA KAPI AÇIK’

Mbappe’nin 2 hafta içerisinde karar vermek zorunda olduğunu belirten Nasser Al Khelaifi şu ifadeleri kullandı;

“Dünyanın en iyi oyuncusu takımdan bedava ayrılamaz. Yeni kontrat imzalamak istemiyorsa kapı açık. Bedelsiz ayrılmak istediğinde şok oldum. Onun kalmasını istiyoruz. 2 hafta içinde karar vermek zorunda, 2 haftayı geçemez. Kimse kulüpten büyük değil. Hiçbir oyuncu, ben bile. Bu çok açık” dedi.

Fransa basınından L’Equipe, geçtiğimiz günlerde PSG’nin Mbappe’ye Temmuz ayı sonuna kadar sözleşmesini uzatmasını söylediğini, yoksa onu satışa çıkaracağını yazmıştı.

2024’E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Paris Saint Germain’le olan sözleşmesi 30 Haziran 2024’te sona erecek Kylian Mbappe, 1 yıllık opsiyonu kullanmak istemediğini dile getirmişti. Fransız oyuncu geride kalan sezonda 43 resmi maça çıktı. Kylian Mbappe bu müsabakalarda 41 kez rakip fileleri havalandırdı. 24 yaşındaki santrfor takım arkadaşlarına da 10 gol pası verdi.
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