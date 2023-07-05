Zafer Partisi’nden ‘provokasyon’ genelgesi

Sözcü'de yer alan habere göre Zafer Partisi, son günlerde Fransa’da yaşanan olayların ardından il teşkilatlarına bir genelge gönderdi.



Türkiye’de de 13 milyon “Geçisi Koruma” statüsündeki yabancılar ve kaçakların bulunduğu belirtilen genelgede, ““Ülkemizdeki yabancı varlığı ve bu unsurların başta kadınlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızı taciz ve tahrik eden tavır ve davranışlarının, Atatürk heykeli gibi anıt ve değerlerimize yönelik saldırılarının ilerleyen günlerde artarak devam etmesi mümkündür” ifadeleri kullanıldı.



Geneldede ayrıca, “Ülkemizdeki yabancıların taciz, tahrik ve değerlerimize yönelik saldırıları karşısında, ‘vatan, namus, bayrak ve Atatürk’ gibi değerlerimize bağlılığımızın iç ve dış provokatörlerce istismar edilerek, haklı ve yasal protestoların Fransa’daki gibi şiddet eylemlerine dönüştürülmesi ihtimaline karşı Genel Başkanımız kamuoyunu ısrarla uyarmaktadır” vurgusu yapıldı.



4 MADDE ŞÖYLE SIRALANDI



“Kimse hiçbir etkinliğe, toplantıya ve yürüyüşe katılmayacak” denilen genelgenin 4 maddesi şu şekilde:



“Siyasi faliyetlerimizde ve parti adını taşıyan resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılan paylaşımlarda; parti programımıza uygun hareket edilecek, tüzüğümüze ve mevcut yasalara aykırı hiçbir etkinlik ya da paylaşım yapılmayacaktır.



Hangi gerekçe ile olursa olsun parti genel merkezinin bilgi ve onayı olmadan, gerçek ya da tüzel kişiler tarafından il ve ilçe merkezlerinde düzenlenecek toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri etkinliklere katılım sağlanmayacaktır.



Parti genel merkezinin bilgisi ve onayı olmadan basın açıklaması ya da duyuru yapılmayacak. İzin alındığı takdirde yapılacak açıklamada genel merkezce onaylanan metin dışına çıkılmayacaktır.



Suç unsuru taşıyan ya da kamu düzenini ve genel asayişi bozan herhangi bir olayla karşılaşıldığında; müdahale edilmeyecek, ivedi olarak kolluk güçlerine ihbarda bulunulacak. Müteakiben olay ve olaya karşı yapılan işlemle ilgili konular hakkında parti genel sekreterliğine bilgi verilecektir.”