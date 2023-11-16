Samanyolu Haber /Gündem / İsveç'te tüm gözler Türkiye'ye çevrilmişken kötü Haber Macaristan'dan geldi /16 Kasım 2023 17:09

İsveç'te tüm gözler Türkiye'ye çevrilmişken kötü Haber Macaristan'dan geldi

İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklif bugün TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek. İsveç Türkiye'den gelecek haberlere kilitlenmişken NATO üyeliği ile ilgili kötü haber Macaristan'dan geldi. Macar vekil Agnes Vadai, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada parlamentonun İsveç'in NATO başvurusunu onaylamaya hazır olmadığını açıkladı.

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AKP ,Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün görüşmesi için  TBMM Dışişleri Komisyonunu harekete geçirmişti ,

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası NATO'ya katılmaya karar veren ancak terör örgütlerine verdikleri destek nedeni ile Türkiye'den veto yiyen İsveç, aylarca süren müzakereler ve peş peşe atılan adımlar sonrasında Ankara'yı ikna etmeyi başardı.

"MACARİSTAN ÜYELİĞİ ONAYLAMAYA HAZIR DEĞİL"

Ülkedeki tüm gözler bugün TBMM'de gerçekleşecek görüşmeye kilitlenmişken Macaristan'dan hayalleri suya düşüren bir açıklama geldi.

Macar vekil Agnes Vadai Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada parlamentonun İsveç'in NATO başvurusunu onaylamaya hazır olmadığını açıkladı.
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