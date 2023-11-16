İsveç'te tüm gözler Türkiye'ye çevrilmişken kötü Haber Macaristan'dan geldi

AKP ,Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün görüşmesi için TBMM Dışişleri Komisyonunu harekete geçirmişti ,





Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası NATO'ya katılmaya karar veren ancak terör örgütlerine verdikleri destek nedeni ile Türkiye'den veto yiyen İsveç, aylarca süren müzakereler ve peş peşe atılan adımlar sonrasında Ankara'yı ikna etmeyi başardı.





"MACARİSTAN ÜYELİĞİ ONAYLAMAYA HAZIR DEĞİL"





Ülkedeki tüm gözler bugün TBMM'de gerçekleşecek görüşmeye kilitlenmişken Macaristan'dan hayalleri suya düşüren bir açıklama geldi.





Macar vekil Agnes Vadai Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada parlamentonun İsveç'in NATO başvurusunu onaylamaya hazır olmadığını açıkladı.