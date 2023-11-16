TFF Başkanı Büyükekşi, Süper Kupa tartışmasına noktayı koydu









Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Radyospor'a konuyla ilgili son durumu açıkladı. Anlaşmaları Ağustos ayında yaptıklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi, "İki takımın da TFF'ye verdiği bir yetki var. TFF "Size ek gelir kazandırmak istiyoruz, var mısınız yok musunuz?" diye sorduk. Ali Koç da Dursun Özbek de 'Varız' dediler. Bunun üzerine teklif hazırlayan TFF, iki taraftan da vekalet aldı. İki kulüp, TFF'ye imza yetkisi verdi. O yüzden biz rahatız. "Bizden habersiz biz el kaldırmadık" diyemezler. Ağustos ayından bu yana maçın nerede oynanacağı biliniyordu" dedi.





Büyükekşi turnuvanın yeri ve zamanıyla ilgili olarak, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır" açıklamasını yaptı. TFF'nin kararına Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinden tepki geldi. İki kulüp Yüksek Divan Kurulu'nda Cumhuriyet'in 100. yılı olması dolayısıyla maçın Türkiye'de oynanması istendi. İlk olarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda maçın Türkiye'de oynanması önergesi oy birliği ile kabul edildi. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu da, Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması talep etti. Sarı-Kırmızılılar, Divan Kurulu'nan aldığı kararı resmi siteden yayımladı ve "Ülkemizi sporda ileri götürmek üzere yola çıkan Ali Sami Yen ve arkadaşlarının takipçileri olarak, 100 yılın kupasının, 100. yıl 'Cumhuriyet Kupası' olarak, ecdadımızın kanıyla, canıyla, fikri ve irfanıyla kazandığı ve koruduğu Türk vatanında oynanmasını istiyoruz" denildi. Yüksek Divan Kurullarında alınan karara karşın ne Fenerbahçe ne de Galatasaray yönetimleri, maçın Türkiye'de oynanması için TFF'ye herhangi bir başvuruda bulunmadı" diye konuştu.





Büyükekşi, "Almanya, İngiltere, Arabistan ve Azerbaycan'dan ciddi teklifler vardı. Almanya ile İngiltere üzerinde çok durduk. Güvenlik sorunu nedeniyle iki ülkeyi elemek zorunda kaldık. Orada bir taşkınlık olup güvenliği sağlayamayacağımızı söyledik, diğer taraflar da bunu garanti edemedi. İki ülke, Azerbaycan ve Arabistan kaldı. İki ülkenin arasındaki en iyi teklifi Arabistan verdi. Değişim içindeler. Dünyanın gözü orada. Dünyanın en iyi oyuncularını transfer ettiler. 2034 Dünya Kupası için milli takım oluşturmak için tura çıktılar. Genç oyuncuları aileleriyle Arabistan'a getirip bir milli takım oluşturmak istiyorlar. Dünya Kupası'nı kazanmak için bir takım oluşturmak istiyorlar. Kendi vatandaşları yapabilecekleri oyuncuları bulup 2034'te yer almak isteyen bir Arabistan var. O anlamda çalışmaları olduğu için bize yapılan en iyi teklif bu" ifadelerini kullandı.





"4'lü turnuva"

4'lü turnuva projesinin bu sezon için olmadığını kaydeden Mehmet Büyükekşi, "Bu sene iki takım oynayacak. Dörtlü turnuvaya örnek İspanya'nın Kral Kupası var. İlerleyen günlerde netleşir" dedi.





"Kulüpler, Süper Kupa'nın Ağustos'ta oynanacağını biliyorduysa neden iki kulüp Yüksek Divan Kurulu toplantılarında bu karar alındı?" sorusu üzerine Mehmet Büyükekşi şöyle konuştu, "Ben de anlamadım. İki takımın da çok büyük sıcak paraya ihtiyacı var. Yüksek Divan Kurulu'nda Uğur Dündar'ın çağrısında yönetim ve başkan o gün el kaldırmadı. Galatasaray'da da başkan hariç yönetim ve divan kurulu üyelerinin karşı çıkması var. Başkan zaten olayı biliyor. Olayın içinde ve bu çalışmaları biliyor. Geldiğimiz nokta itibarıyla Süper Kupa, Arabistan'da 29 Aralık'ta oynanacak. İki başkanın da bilgisi dahilinde kesinleşmiş bir tarih var. Suudi Arabistan'da Süper Kupa yapılacak. Tek sorun 100. yıl. İnsanların tepkisi 100. yıl nedeniyle. 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılarak yüzüncü yılı taçlandırdık. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'ye alarak 100. yılı taçlandırdık. 100. yıl coşkusunu iki takımımızı yurtdışında oynatarak da taçlandırdık. TFF olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Galatasaray ve Fenerbahçe hocalarının haberi var. Haberleri olmasına rağmen tek endişeleri iki maçı da kaybetme riskleri. Bir teknik direktör bir maçı kazanıp diğerini kaybederse fazla sorun olmaz. Ancak iki maçı da kaybeden teknik direktör için sorun olabilir. Bu anlamda Bu anlamda kulüplerin endişesi var."





"Sıcak para oradan geldi"

En iyi teklifin Suudi Arabistan'dan geldiğini hatırlatan Mehmet Büyükekşi, "Sıcak para oradan geldi. Kulüplerin de bu paradan yararlanmaları için teklife evet dedik. Dörtlü turnuva için 50-100 milyon Euro'lar var. Sözleşme bedellerini söylemem doğru olmaz. 50-100 milyon Euro'lar doğru. Ama artık dönüşü olmayan bir yoldayız. Bu saatten sonra değişmez" diye konuştu.





İki takımın da Arabistan'da oynamak istememesi durumunda bundan sonra olabilecekler konusunda ise TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Sözleşmeyi ilgilendiren bir maddedir. Ama yaptığımız anlaşmalar yolunda devam ediyor. İki taraf da onay verdi. 29 aralık 2023'te Suudi Arabistan'da Süper Kupa oynanacak. 24'ünde de derbi oynanacak. Bir haftada iki derbi oynanacak. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklama için de Mehmet Büyükekşi, "Montella'nın ev konusu önemli değil. Riva'da kalıyor. Ailesiyle yaşam ortamı arıyorlar. Yetkililerimiz arıyor. Yarın bir gün ev konusu da çözülür. Ailesi ve çocukları gelecek. Rahat edecekleri bir ortamda oturmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.