İsviçre 'burka' için referanduma gidiyor

Bir dizi Avrupa ülkesinde uygulanan ve tartışmaya sebep olan burka ve peçe yasağının uygulanıp uygulanmayacağı, İsviçre'de 7 Mart günü ülke genelinde düzenlenecek bir referandumla karara bağlanacak.







Ardında güvenlik kaygılarının olduğu ifade edilen yasağın ibadethanelerde uygulanmayacağı, herhangi bir sağlık durumu söz konusu olduğunda da yasaktan muaf olunacağı belirtildi.





Al Jazeera'da yer alan habere göre yasağın uygulanmasının en büyük taraftarı, ülkede siyasal İslam ile mücadele iddiası taşıyan ve sağcı İsviçre Halk Partisi'nden (SVP) politikacılardan müteşekkil bir aktivist grup olarak öne çıkan 'Egerkinger Komitee'.





Ülkede 12 yıl önce, İslamcı militanların Avrupa ve Orta Doğu'daki faaliyetlerine ilişkin artan endişeleri takiben düzenlenen halk oylamasında, yüzde 60'lık bir oyla yeni cami inşa edilmesi yasaklanmıştı.





Bununla birlikte bu yeni yasağın kamuoyu tarafından onaylanması halinde İsviçre, yasağın uygulandığı ülkeler - Hollanda, Fransa, Avusturya, Belçika, Almanya ve Danimarka - arasında yer alacak.







Öte yandan yasak, ülkede St. Gallen ve Ticino kantonlarında halihazırda uygulanıyor. Öneriye şimdiye dek karşı çıkan hükümet, yasağın yayılım kazanmasının 'kantonların egemenliğine ve turizme zarar vereceği' ve 'belirli kadın grupları için faydasız olacağı' konusunda uyardı.





St.Gallen'de yasağın 2019'da yürürlüğe girmesinden bu yana hiçbir kadın, yüzünü kapattığı gerekçesiyle para cezasına çarptırılmadı.





Fakat yasağın Ticino'da 2016 yılında yürürlüğe girmesinden beri en az 60 ihlal tespit edildi ancak bunlar burka giyen ya da peçe takan Müslüman kadınlar değil, maskeli sporculardı.