Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre'den Avrupalılara: Gelmeyin! /12 Aralık 2020 12:17

İsviçre'den Avrupalılara: Gelmeyin!

İsviçre İçişleri Bakanı, Avrupa ülkelerinden turistlere bu kış Kovid-19 salgını nedeniyle ülkeye kayak tatili için gelmemeleri yönünde çağrı yaptı.

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İsviçre İçişleri Bakanı Alain Berset, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden turistlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Noel tatilinde kayak yapmak için ülkeye gelmemeleri çağrısında bulundu.

Berset, dün düzenlediği basın toplantısında "Avrupalı dostlarımıza ve komşularımıza, bu sezon kayak yapmaya gelmemeleri için çağrı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra Berset, söz konusu çağrının İsviçre vatandaşları için de geçerli olduğunu belirtti.

İsviçre hükümeti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın yürürlüğe girecek olan bir dizi kısıtlama getirerek; restoranların, barların, mağazaların ve marketlerin saat 19.00 itibarıyla kapatılması talimatını vermişti.

22 Ocak'a kadar geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında ayrıca, yalnızca 5 kişilik gruplar halinde spor yapılabilmesine izin verilecek.

Öte yandan mevcut yönergelerin göz ardı edilmesi halinde hükümetin kısıtlamaları sıkılaştırmaya hazır olduğunu kaydeden İçişleri Bakanı, ülkesinin tüm nüfusu aşılamak için yeterli aşı dozunu elinde bulundurmadığını da sözlerine ekledi.
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