Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre'den Rusya ile ilgili yeni karar /13 Mayıs 2022 22:32

İsviçre'den Rusya ile ilgili yeni karar

Ukrayna yaptırımları kapsamında Rusya'nın bir kısım varlığını dondurma kararı alan isviçre yönetiminin bu varlıklardan 7 milyar dolarlık bölümü serbest bırakma kararı aldığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İsviçre hükümeti, Ukrayna yaptırımları kapsamında Ruslara ait dondurduğu mal varlıklarının 6.3 milyar frank'lık (7 milyar dolar) kısmını serbest bıraktı.

Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrasında Rusya'ye dönük tarafsız tutumunu bozan ve 7.5 milyar frank'lık varlığı donduran İsviçre, bunun 6.3 milyar frank'lık (7 milyar dolar) kısmını serbest bırakma kararı aldı.

Yaptırımları denetleyen Devlet Ekonomik İşler Sekreterliği (SECO) kurumunun üst düzey yetkilisi Erwin Bollinger, yaptığı açıklamada, "Yeterli gerekçemiz yoksa fonları donduramayız" dedi.

"Dondurulan varlıkların miktarı, yaptırımların ne kadar etkili bir şekilde uygulandığının bir ölçüsü değil" diyen Bollinger, varlıkların dondurulmasının geniş kapsamlı yaptırım paketinde 'öncelikli' olmadığını da sözlerine ekledi.

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