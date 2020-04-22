İtalya’da ölü sayısı 25 bini aştı

İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın açıkladığı güncel verilere göre, İtalya’da vaka sayısı son bir günde 3 bin 370 artarak 187 bin 327 oldu.Reuters’ta yer alan habere göre, etkililer yoğun bakımda olan hasta sayısının 2 bin 384 olduğu belirterek, 54 bin 543 hastanın da iyileştiğini açıkladı.





21 Şubat tarihinden bu yana corona virüsü salgınıyla mücadele eden İtalya, 46 binden fazla ölü sayısının olduğu ABD’nin ardından en çok ölümlerin yaşandığı ikinci ülke konumunda. Vaka sayısında ise ABD ve İspanya’nın ardından en çok vakaya sahip üçüncü ülke.