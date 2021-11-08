İtalya'da 'Ndrangheta mafyasına karşı dev davada ilk karar

Ülkenin güneyindeki Calabria bölgesinde görülen davada, 'Ndrangheta ile bağlantılı oldukları iddiasıyla yüzlerce kişinin yargılanmasına yıl başında başlamıştı. Hızlı yargılama yolunu seçen 91 sanık hakkındaki karar Cumartesi günü açıklandı. Bu sanıkların 70'i 10 ay ile 20 yıl arası hapis cezaları aldı, 21'i ise beraat etti.



Hızlı yargılama yolunu seçen sanıklar, mahkum edilmeleri halinde ceza indirimine hak kazanıyor. Bu seçenekten faydalanan sanıkların altısı, talep edilen en yüksek ceza olan 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi.



'Ndrangheta'ya yönelik "Rinascita-Scott" isimli davada 355 sanığın yargılama süreci ise devam ediyor. Davanın büyüklüğü nedeniyle Calabria bölgesindeki Lamezia Terme kentinde 1000'e yakın sandalye kapasiteli özel bir salon kurulmuştu.



Soruşturmayı yürüten Catanzaro Cumhuriyet Savcısı Nicola Gratteri bu davanın, 1980'lerde Sicilyalı Cosa Nostra örgütünün hedef alındığı "maksi-davadan" sonra en büyük mafya davası olduğunu vurguluyor.



Cosa Nostra'nın hedef alındığı "maksi-dava" Palermo'da 1986'da başlamış, yargılanan 474 kişiden 343'ü mahkum edilmişti. Bu davanın savcıları Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino 1992'de mafya tarafından düzenlenen bombalı saldırılarla öldürülmüştü.



'Ndrangheta ile mücadele çabasıyla tanınan Catanzaro Cumhuriyet Savcısı Nicola Gratteri de 30 yıldan uzun süredir polis korumasında yaşıyor.



İtalya'nın en yoksul bölgelerinden olan Calabria'da merkezlenen 'Ndrangheta, ülkenin en güçlü ve zengin mafya örgütü olarak niteleniyor.



İtalya sınırları dışında, Avrupa'da, Amerika'da ve Avustralya'da da faal olan 'Ndrangheta'nın büyük kısmı uyuşturucu kaçakçılığından olmak üzere on milyarlarca Euro yıllık gelir elde ettiği hesaplanıyor.