İtalya'da sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunluluğu getirildi

İtalya hükümeti ülkedeki sağlık çalışanlarının koronavirüs aşısı olmalarını zorunlu hale getirdi.







Başbakan Mario Draghi'nin hükümeti tarafından dün açıklanan karara göre, ülkede eczacılar da dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanları Covid-19 aşısı yaptırmak zorunda. Aşı olmayı reddeden sağlık çalışanlarının görevleri yılın geri kalan bölümünde askıya alınacak ve bu süre içinde ücretleri ödenmeyecek.





Hükümet bu tedbirin amacının sağlık çalışanlarının yanısıra çevrelerindeki enfeksiyon riski taşıyan kişilerin de korunması olduğunu açıkladı.





Bu, ülkede aşı karşıtlığına karşı önemli bir adım olarak görülüyor.





Kararla, aşı yapan sağlık personeline yasal koruma da getirildi. Son olarak Sicilya'da koronavirüs aşısı olduktan sonra yaşamını yitiren bir kişinin ölümüne yol açtığı iddiasıyla hemşire ve doktorlar hakkında soruşturma açılmıştı.





60 milyon nüfuslu İtalya'da bugüne kadar yaklaşık 10 milyon kişi koronavirüs aşısının en az tek dozunu oldu, aşının iki dozunun da uygulandığı kişi sayısı ise 3,1 milyon.





Ülkede geçen aydan beri vaka ve ölüm sayısında artış yaşanırken, kısıtlamalar da uzatıldı.





İtalya'nın 20 bölgesi beyaz, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere risk bölgelerine ayrılmıştı. Kırmızı ve turuncu risk bölgelerindeki kısıtlamaların 30 Nisan'a dek süreceği açıklandı. Bu bölgelerde restoran, bar ve spor salonları kapalı olacak ve seyahate izin verilmeyecek. Aşılama oranlarının yükseldiği ve vaka sayılarında düşüş yaşandığı bölgelerde kısıtlamaların gevşetileceği açıklandı.