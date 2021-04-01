Haşhaşi krizi AKP'yi karıştırdı: İki isim birbirine girdi

AKP’de büyük sıkıntıya neden olan kokainci Kürşat Ayvatoğlu’nun partideki referansı ortaya çıktı. Genel Merkez İdari Amiri Kadri Celal Ursavaş’ın, Ayvatoğlu’nun işe alınmasını sağladığı anlaşıldı.





İŞE GİRİŞİNDE REFERANS OLMUŞ

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre 2019’da Kastamonu’dan Ankara’ya gelen Ayvatoğlu, Ursavaş’ın oğlu aracılığıyla irtibat kurdu. Ursavaş da Ayvatoğlu’nun işe başlaması için partinin İdari ve Mali İşleri’ne referans oldu. “Ayvatoğlu için siz mi referans oldunuz, çocuklarınızla arkadaşlığı varmış” sorusuna ise Ursavaş, “Nerden çıkarıyorsunuz, ben de sizden duydum, size sonra dönüş yapayım” dedi. Ancak Ursavaş bir açıklama yapmadı.









VİDEONUN YAYILMASINDA “MAHİR ÜNAL’IN DESTEĞİ VAR” İDDİASI



Hamza Dağ’ın Medya Tanıtım Başkanlığı’na atandığı gün ortaya çıkarılan skandal video için “parti içinde hesaplaşma” yorumları yapılıyor. Dağ’ın bu göreve gelmesini istemeyen bazı yöneticilerin, skandalın yayılmasına destek verdiği belirtiliyor. Partili bir isim, “Dağ’ın bu videodan sonra istifa etmesini bekleyenler var” dedi. Meclis Grup Başkanvekilliğine kaydırılan Mahir Ünal’ın bu değişime sıcak bakmadığı öğrenildi.





YEŞİL TOP’UN MUCİDİYDİ

TBMM grup Başkanvekilliğine kaydırılan dönemin Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın çağrısıyla etik farkındalık iddiasıyla ‘yeşil toplu hesap’ kampanyası başlatılmıştı. 1 Mayıs 2020 tarihinde başlatılan yeşil top uygulaması 10 Haziran 2020’de sona erdi. Yeşil toplu bazı hesaplar, tecavüz, hakaret ve ölüm tehdidiyle gündeme gelmişti.