Türkiye Suudi Arabistan’ın boykotuna karşı harekete geçti





Ankara, Suudi Arabistan'ın Ekim 2020'den bu yana Türk mallarına karşı uyguladığı gayriresmi boykot konusunda sessizliğini bozuyor.

Reuters'ın haberine göre, yarın başlayacak olan Dünya Ticaret Örgütü Mal Konseyi toplantısında Türkiye, Suudi Arabistan'ın uyguladığı boykotu gündeme getirecek.

İsviçre'nin Cenevre kentinde iki gün sürecek toplantıda konunun gündeme getirileceği belirtildi.

Suudilerin boykotuna karşı uzun süre sessiz kalan Ankara, Suudi Arabistan mallarına dönük bir misilleme adımı atmamış, hatta boykot döneminde Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı sıfıra yaklaşırken, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye ihracatı artmıştı.

Suudilerden yumuşama beklenirken, şubatta boykotun sertleştiği görüldü.

Şubat 2021'de Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 93 düşüşle 21 milyon dolara kadar geriledi.









‘DİĞER ÜLKLER ÜZERİNDEN SATILIYOR'

Öte yandan, Reuters, Türk şirketlerin boykotu aşmak için mallarını başka ülkeler üzerinden Suudi Arabistan'a gönderdiğini öne sürdü.









Ajansa konuşan bir Suudi ithalatçı, aracıların Türk mallarını başka ülke limanları üzerinden ülkeye getirdiğini, bir karaborsa ortaya çıkmakta olduğunu, ürünlerin sanki Avrupa ya da Çin'den geliyormuş gibi göründüğünü dile getirdi.





“Gayriresmi ticaret boykotunu aşmak için karaborsa ortaya çıktı” başlıklı haberde Türkiye'nin son dönemde Lübnan ve Umman'a ihracatında bazı ürünlerde yüzde 200 ile yüzde 400 arasında artışlar olduğuna dikkat çekildi.





GİRİŞİMLER SONUÇ VERMEDİ





TOBB Türkiye Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat ise, imalatçıların kumaşlarını Bulgaristan ya da Sırbistan'a gönderip, burada üretimi tamamlayıp, sonra Suudi Arabistan'a ihraç etmeyi değerlendirdiklerini ancak bunun Türk şirketler için ek maliyet getireceğini dile getirdi.





Haberde, bazı büyük Türk şirketlerin boykotu aşmak için Suudi Arabistan makamları nezdinde girişimlerde bulundukları ancak sonuç alamadıkları belirtildi.