Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da yeni kriz! /13 Ocak 2021 11:54

İtalya'da yeni kriz!

İtalya'da koalisyon hükûmeti, ittifaktaki küçük ortak Italia Viva'nın çekilme açıklamalarıyla yeni bir krizle karşı karşıya.

SHABER3.COM

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte’nin hükûmeti, ittifakın küçük ortağının koalisyonu terk edeceğine dair tehditlerinden sonra dağılmanın eşiğinde.

Italia Viva Partisi'nin lideri ve eski başbakan Matteo Renzi, parti grubunun bakanları hükûmetten çekerek Conte’nin hükûmetini bozup bozmayacaklarına çarşamba günü karar vereceklerini söyledi.

“Ne pahasına olursa olsun hükûmete olalım diye bir düşüncemiz yok. Eğer hükümette olmamızı istiyorsanız fikirlerimizi dinleyin.” diyen Renzi partinin çarşamba sabahı karar vereceğini ve yerel saatle 17:40 civarında kararını açıklayacağını söyledi.

CONTE ÇOĞUNLUĞU KAYBETMİŞ OLACAK

Renzi’nin partisine mensup bakanların istifa mektuplarını sunarak hükûmetten ayrılmaları bekleniyor. Renzi’nin kararıyla birlikte Conte hükûmetinin parlamentodaki çoğunluğu kaybetmiş olacak. 

En muhtemel senaryo ise 2011-2019 yılları arasında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) başkanlık koltuğunda oturan Mario Draghi gibi daha kapsamlı bir ittifak figürü ile benzer bir koalisyonun kurulması.

Anketlere göreyse merkez sağ muhalefet yeni seçimlerde kazanacak.
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