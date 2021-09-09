İtalya'dan kırılması zor rekor: 37 maça çıktı

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin altıncı haftası, beş grupta oynanan maçlarla tamamlandı. C Grubu'nda son Avrupa şampiyonu İtalya, ağırladığı Litvanya'yı Moise Kean (2), Edgaras Utkus (kendi kalesine), Giacomo Raspadori ve Giovanni Di Lorenzo'nun fileleri havalandırmasıyla 5-0 yendi. Yenilmezlik serisini 37 maça çıkaran İtalya, futbol tarihinde bu alandaki rekorunu geliştirdi.





Son Avrupa Şampiyonu Roberto Mancini'li İtalya, Litvanya'yı ağırladı.





Mapei Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi İtalya'ya 3 puanı getiren golleri 11 ve 29. dakikalarda Moise Kean, 14. dakikada Edgaras Utkus (kendi kalesine), 24. dakikada Giacomo Raspadori ve 54. dakikada Giovanni Di Lorenzo kaydetti.





Bu sonuçla puanını 14'e çıkaran "Çizme" C Grubu'nda namağlup liderliğini sürdürdü. Yenilmezlik serisini 37 maça çıkaran "Gök Mavililer", bu alandaki rekorunu da geliştirdi.





Litvanya ise bu haftayı da puansız kapattı ve grubunda son sırada kaldı.