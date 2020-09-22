İtalyan basını: Luis Suarez, Juventus'a transfer olabilmek için girdiği İtalyanca sınavının sorularını çaldı

Luis Suarez'in Barcelona'dan Juventus'a transferi önceki gün iptal olmuştu. Kulüp yetkilileri iptal sebebi olarak 'Vatandaşlık belgesi işleminin uzun süreceği ve bu nedenle oyuncuyu oynatamayacak olmaları' açıklamışlardı. Ancak olayın iç yüzü bambaşka çıktı.







İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Urguaylı futbolcunun girdiği İtalyanca dil sınavında soruları çaldığı ileri sürüldü.





Perugia Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde Mali Polis, kentteki Universita degli Stranieri'nin (Yabancılar Üniversitesi) ilgili birimine baskın yaptı.





İddiaya göre, yapılan araştırmalarda temel düzeyde İtalyanca bilgisi olan Suarez'in girdiği dil sınavının soru ve konuları daha önceden belirlendi ve kendisine verildi.





Ayrıca, sınavdan 100 üzerinden 90 alan Suarez'in normalde oldukça uzun süren sınavı sadece 30 dakikada bitirdiği belirtildi.





İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin paylaştığı bilgiye göre, polis telefon görüşmelerini dinledi ve komisyondaki profesörlerin aralarında geçen diyalogları ortaya çıktı. Konuşmalarda, "Suarez'in sınavı geçmesi gerekiyor. Bu 10 milyon euroluk bir anlaşma. Bu yüzden kaybedemez. Soruların bir bölümünü öğrendi. Sınavı geçemezse bizi bombalarlar" ve "Ama fiil çekmeden konuşuyor" gibi ifadeler dikkati çekti.



