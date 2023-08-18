Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'ya bu yıl gelen göçmen sayısı 100 bini aştı /18 Ağustos 2023 06:57

İtalya'ya bu yıl gelen göçmen sayısı 100 bini aştı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni geçen yıl ekim ayında iktidara gelirken göç konusunu daha sıkı bir şekilde ele alma sözü vermişti. Ancak çabaları göçmenlerin gelişini yavaşlatamadı. Verilere göre, 1 Ocak ile 16 Ağustos 2023 tarihleri arasında 101 bin 386 göçmen İtalya kıyılarına ulaştı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından güncellenen resmi verilere göre, bu yıl şimdiye kadar 100 binden fazla göçmen İtalya kıyılarına ayak bastı.

Veriler 1 Ocak ile 16 Ağustos 2023 tarihleri arasında 101 bin 386 göçmenin İtalya kıyılarına ulaştığını gösteriyor.

Bu sayı 2022'nin aynı döneminde kaydedilen sayının iki katından fazla ve karaya ayak basan 34 bin 556 göçmenin kaydedildiği 2021'in neredeyse üç katı.

Refakatsiz çocuk sayısında ise düşüş görüldü. Bu yıl 10 bin 286 refakatsiz çocuk İtalya'ya ulaşırken, geçen yıl bu rakam 14 bin 44 olarak gerçekleşmişti.

Bu yıl Kuzey Afrika'dan İtalya'ya gelenler arasında en büyük oranı Gine ve Fildişi Sahili'nden gelenler oluşturdu; onları Mısır ve Tunus takip etti.

Meloni baskı altında

İtalya'nın aşırı sağcı Başbakanı Giorgia Meloni'nin hükümeti giderek artan bir iç denetimle karşı karşıya.

Meloni geçen yıl ekim ayında iktidara gelirken göç konusunu daha sıkı bir şekilde ele alma sözü vermişti.

Ancak bu yaz denizdeki koşullar göçmen geçişlerini hızlandırırken, başbakan üzerindeki baskı da artıyor.

Meloni, ekonomik ve diğer bazı yardımlar karşılığında göçmen teknelerini durdurmak amacıyla Tunus ile bir anlaşma yapmak için Avrupa Birliği'nin yardımını aldı, ancak çabaları göçmenlerin gelişlerini yavaşlatmadı.

Avrupa, Akdeniz'den göçe karşı Tunus'u mali destek karşılığı tampon ülke olarak mı kullanıyor?
Birleşmiş Milletler'e göre bu yıl deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan iki bin 175 kişi hayatını kaybetti.
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