İYİ Parti’de ittifak sarsıntıları: Bir istifa, bir disipline sevk

Geçen hafta parti kurucularından İstanbul milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, özellikle Ankara ve İstanbul gibi iki partinin ittifakıyla kazanılan yerlerde de ittifaka kapıların kapatılması üzerine partiden istifa etti.





İYİ Parti GİK’in 13 Eylül’de tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarıyla yerel seçime girme kararının ardından da eski Başkanlık Divanı Üyesi Bahadır Erdem, partiden ayrılmıştı.





BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Şeyh Said paylaşımı nedeniyle İstanbul milletvekili Salim Ensarioğlu’nun disipline sevk edildiğini duyurdu.28 Mayıs seçimleri sonrasında dağılan Millet İttifakı’nın başat partilerinden İYİ Parti’de arka arkaya istifa ve disiplin süreçleri yaşanıyor.CHP ile ittifak yapılmasını eleştiren ve geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den istifa eden Ankara milletvekili Adnan Beker’in cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur seçimlerinde oy kullanmadığını, ikinci turda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdiği açıklaması tartışma konusu olmuştu.CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, seçim işbirliği önerisinin Genel İdare Kurulu kararıyla reddedilmesinin ardından ise İYİ Parti’de ittifakı savunanlardan arka arkaya istifalar geldi.İYİ Parti’de yerel düzeyde de istifalar yaşanıyor. Son olarak İYİ Parti’nin İBB Başkanvekili İbrahim Özkan, Genel Başkan Akşener’in isteği üzerine görevinden istifa etti.İstanbul’da CHP ile seçim işbirliğini savunmasıyla bilinen Özkan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden istifa ettiğini duyurdu:“Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'hür ve müstakilim.' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum.”İYİ Parti yönetimi, Doğruyol Partisi’nde uzun yıllar Genel Başkan Meral Akşener’le siyaset yapan, İYİ Parti’nin kurulmasından sonra da, cumhurbaşkanlığı seçimine kadar Başkanlık Divanı’nda görev yapan İstanbul milletvekili Salim Ensarioğlu’nu disipline sevk etti.Disipline sevk gerekçesi olarak, kayyum belediye başkanının Diyarbakır’da bir caddeye Kürt isyancı Şeyh Said’in isminin verilmesine destek veren açıklamaları gösterildi.Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:“İstanbul milletvekili Sayın M.Salim Ensarioğlu’nun, İYİ Parti’nin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz.“Milli Mücadele'nin ruhuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesinin ortaya koyduğu tarihi ve milli gerçeklere aykırı paylaşımını reddediyoruz.“Böyle bir anlayışın partimizle hiçbir ilişkisi yoktur ve bundan sonra da olamayacaktır. Söz konusu paylaşımla alakalı, genel başkanımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır.”Ensarioğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kimse beni bölücü ve vatan hainliği ile itham edemez. Çanakkale’de ve Erzurum da ailemden şehitler varken, yaşamım boyunca şiddete ve bölücülüğe karşı duruşum ortadayken bu vatan ve ülke için ter dökmeyenler, bana laf söyleyecek en son kişilerdir ve reddediyorum. Tüm mücadelem bu ülkenin kardeşçe yaşaması içindir" dedi.Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, yeni yapılacak bir yola “Şeyh Said Bulvarı” adı verileceğini duyurması kamuoyunda tartışmaya neden olmuştu.Aslen Diyarbakırlı olan ve 2018 seçimlerinde İYİ Parti’nin bu ilden milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Ensarioğlu ise Şeyh Said’in, isminin belediye tarafından bir bulvara verilmek istenmesi nedeniyle hedef alınmasını eleştirmişti.Ensarioğlu, bu konudaki sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:"Son günlerde Diyarbakır’da bir bulvara bölgemizin en önemli değerlerinden Şeyh Said efendinin isminin verilmesi üzerinden başlayan tartışmalarda bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum."Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir. Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz. Bu minvalde daha önce de defalarca dile getirdiğim üzere Şeyh Said gibi büyük değerlere dönüşen Beddiüzzaman Said Nursi ve Seyid Rıza’nın da mezar yerlerinin açıklanması hafıza barışına hizmet edecektir. Anılan değerlerin mezar yerleri aleni bir değer iken devlet sırrı diye ifadelendirilmesi akla ziyan olmakla beraber hafıza barışına hizmet etmemektedir."Ülkemizde öncelikli olarak bir hafıza barışından başlanıp huzur ikliminin kalıcı olarak sağlanmasının tüm kesimlerin dahli ile mümkün olabileceği inancının kırılmasına müsade etmeyeceğimizi ilgili taraflar bilmelidir. Ayrıca bu inancı taşıyan ilgili kamuoyunun taşıdığı bu inancını daha yüksek bir sesle dile getirmesini temenni ediyorum.”