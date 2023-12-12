İsrail, sağlık personellerini kaçırdı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kemal Advan Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "İsrail işgal güçleri, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut'u alıkoydu ve hastane dışında bilinmeyen bir yere götürdü." ifadesi kullanıldı.



Sözcü'de yer alan habere göre İsrail ordusunun, hastanedeki 5 doktor ile kadın sağlık personellerini serbest bıraktığı belirtilen açıklamada, 70'ten fazla sağlık personelinin hastaneden çıkarılarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü kaydedildi.



Açıklamada, İsrail ordusunun hastanede kalan sağlık personeli ile hastaların tek binada toplanıp kalan binaların boşaltılmasını istediği aktarıldı.



HASTANEDE 12'Sİ ÇOCUK 77 KİŞİ BULUNUYOR



Hastanede 65 yaralı ile 12 çocuk hastanın olduğu hatırlatılan açıklamada, elektrik, su ve yiyeceğin ise bulunmadığı vurgulandı.



Açıklamada, "İşgalci İsrail'in suç işlemek ve hastaneyi yıkmak için yeni bir yalan ve hikaye üretmesinden endişe duyuyoruz." ifadesine yer verildi.



İsrail güçleri, dün çevresini kuşattığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne bugün baskın düzenlemişti.



Hastane Müdürü Kahlut, dün İsrail ordusunun hastaneyi tanklarla kuşattığını ve hastaneye çıkan tüm yolları hedef aldığını belirtmişti.



Hastaneye girip çıkmaya çalışan herkesi hedef alan İsrail ordusunun hastanedeki doğum ve kadın hastalıkları bölümünü vurduğunu kaydeden Kahlut, bu saldırıda iki kadının çocuğuyla öldüğünü, yaralanan bir kadının da ayağının kesildiğini söylemişti.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 6 Aralık'ta "Gazze Şeridi'nin kuzeyine giren İsrail işgal ordusu, zorla, tanklarla ve terör estirerek Kemal Advan Hastanesi'ni hizmet dışı bıraktı." açıklamasını yapmıştı.



İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİ



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.



İsrail, 7 Ekim’deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.



İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200’ü kadın olmak üzere 18 bin 412 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 105'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 434 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.



Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 279 Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.



Gazze’de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.