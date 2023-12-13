İYİ Parti’de yeni kriz: Bazı isimlere kesin ihraç talebi

Sözcü'de yer alan habere göre İYİ Parti’nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile girme kararının ardından partiden ardı ardına istifalar yaşandı.



Son olarak da ittifaka destek açıklamaları yapan İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in talebi üzerine bu görevinden istifa etti. Bu gelişmenin ardından İBB Meclisi’ndeki İYİ Parti grubu yeni grup başkanvekili seçmek üzere toplandı. 9 meclis üyesi bulunan İYİ Parti grubunun toplantısına, İBB Başkanı aday adayı olan İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı katılmadı.



Toplantıda 8 meclis üyesinden 7’sinin oyları ile İbrahim Özkan yeniden grup başkanvekilliğine aday olarak gösterildi ve seçildi. Toplantıda alınan karar ile grup sözcüsü Suat Sarı’nın yerine de Çekmeköy’den meclis üyesi olan Bora Kılıç seçildi.



KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK



İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, “bilgisi dışında” olduğunu ifade ettiği seçim işleminin kabul edilemeyeceğini söyledi.



Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özkan’ın tekrar seçilmesinde imzası olan kişilerin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiklerini bildirdi:



“İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir. Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir.”