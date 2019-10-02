İyi Parti, Erdoğan'ı böyle tiye aldı

İyi Parti, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte getirilen yüzde 50+1 ile seçilebilme şartının Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından yüzde 40+1 olarak revize edilmek istenmesine sosyal medya üzerinden cevap verdi.





AKP’nin eski bakanlarından Faruk Çelik tarafından gündeme getirilen, "yüzde 50+1, Türkiye’yi yorar" görüşü daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da dile getirildi.





Erdoğan’ın, “Muhalefetten gelirse tartışmaya açığız.” sözlerinin akabined önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ardından da İyi Parti’den açıklama geldi.





CHP, Erdoğan ve AKP’nin önerisini ‘gündemimizde yok’ diyerek reddederken İyi Parti sosyal medyadan yaptığı açıklamayla AKP’nin "revize" talebine cevap verdi.





“BAKANLIK YAPMIŞ DAMADI BULUNAN, ERKEK VE BIYIKLI...”





İyi Parti’den yapılan açıklamada, “Yüzde 40 size yetmez @akparti. Boyu 1,85’ten uzun olan, erkek ve bıyığı olan, bakanlık yapmış damadı bulunan, Maybach’a binen şartını da ekleyin tasarıya.” ifadeleri kullanıldı.