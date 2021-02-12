İyi Parti Özdağ'ı 2'nci defa ihraç edecek

İyi Parti'den 16 Kasım 2020'de ihraç edilen, ancak mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında yeniden karar vermek üzere İyi Parti Genel İdare Kurulu (GİK) bu ayın sonunda yeniden toplanacak





İyi Parti GİK’in Özdağ’ın yeniden partiden ihraç işlemlerinin başlatılması yönünde karar alacağı belirtilirken, bu kez parti yönetimi usulde bir hataya yer vermek istemiyor.





MEMLEKET PARTİSİ'NE GEÇİŞ OLACAK MI?





Mahkeme kararında Özdağ'ın parti genel sekteri imzası ile ihraç edilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilmişti.





İyi Parti yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Muharrem İnce’nin kuracağı Memleket Partisi'ne İyi Parti’den de geçişler olabileceğine dair iddiaların doğru olmadığını kaydetti.