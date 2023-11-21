Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti, Ümit Dikbayır’ı tacizden disipline sevk etmiş /21 Kasım 2023 11:46

İYİ Parti, Ümit Dikbayır’ı tacizden disipline sevk etmiş

İYİ Parti’nin Ümit Dikbayır’ı partideki bir kadını taciz ettiği için disipline sevk ettiği öne sürüldü.

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Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın partideki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini yazdı. Saymaz, bu olayın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “fuhuş oteli işleten emniyet müdürü” iddiasıyla da ilgili olduğunu öne sürdü.

Saymaz’ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle: “İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ı tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Sevk gerekçesi, Akşener'in oğlu ve kızının banka hesaplarının incelenmesi değil, Dikbayır'ın partideki bir kadın çalışanı birkaç yıl önce taciz ettiği iddiasına dayanıyor. Dikbayır'la ilgili suçlamaların dile getirildiği bu süreçte kadının partiye gelerek, şikayette bulunduğu kaydediliyor. Ayrıca iki şahidin iddiaları doğruladığı belirtiliyor. Taciz suçlamasını Dikbayır'a sordum. Dikbayır, ‘Bugüne kadar işitmedim’ dedi. Akşener'in fuhuş oteli işleten emniyet müdürlerinden söz etmesinin de partideki bu gerilimle bağlantılı olduğu belirtiliyor.Akşener, yarın grup toplantısında Dikbayır hakkındaki iddialara değinecek. Dikbayır da bu hafta sonu istifa etmeyi düşünüyor.”
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