OpenAI çalışanları yönetim kurulunu istifaya davet etti

Chat GPT'nin yaratıcısı Sam Altman’ın OpenAI'daki CEO'luk görevinden alınmasının yankıları sürüyor.





Yönetim Kurulu'nun Altman'ı görevden almasının ardından şirket bünyesinde çalışan isimlerin de Sam Altman gibi Microsoft'a geçmesi gündemde.





Sam Altman'ı görevden alan OpenAI yönetim kurulunda da bazı çatlak sesler yer almaya başladı.





OpenAI çalışanları,yönetim kuruluna yönelik bir mektup kaleme istifa çağrısı yaptı.





Çalışanlar, sosyal medya üzerinden "OpenAI çalışanları olmadan bir hiçtir" paylaşımlarında bulundu.





Mektubu imzalayanların sayısı ise 700'ü aştı.





Mektubu imzalayan en dikkat çekici isim ise OpenAI’nin baş araştırmacısı Ilya Sutskever oldu.





Yönetim kurulunda görevi de bulunan Sutskever, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında şunları söyledi:





“Kurulun eylemlerine katıldığım için derin pişmanlık duyuyorum. Asla OpenAI’a zarar verme niyetinde değildim. Birlikte inşa ettiğimiz her şeyi seviyorum ve şirketi yeniden bir araya getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."



