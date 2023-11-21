Bahçeli Erdoğan ile ters düştü: yüzde 50+1’i savundu:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.





Bahçeli, açıklamasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesinin "isabetli olacağına" ilişkin sözlerine değindi.





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öven Bahçeli, "Bu reformun mimar başı Türk milletidir ve onun ruh kökünden doğan Cumhur İttifakı'dır" dedi.





Bahçeli, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelip geçici bir heves değildir; ,işi bitince buruşturulup tek kullanımlık konjonktrül bir reçete hiç değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbal haysiyetidir. Her yönetim sisteminin bir özü vardır ve bunun tartışılması da öngörülemez."





Erdoğan'ın 50+1 açıklamasını anımsatan Bahçeli, şunları söyledi:





"Sayın Cumhurbaşkanımızın ittifak konusundaki tespit ve değerlendirmeleri tutarlı ve anlamlıdır. Fakat bizim geçmişten bu yana söylediğimiz sözler de bellidir ve hiç değişme göstermemiştir. 7 Haziran 2018 tarihinde yapmış olduğum konuşmada, 'Çok partili siyaset hayatımızda 16 Nisan halkoylaması bir milat olmuştur. Yeni sistemde kutuplaşma ihtimali en aza çekilmiştir. Siyasi partilerin uzlaşmaktan, ahlaki bir ittifak kurmaktan başka bir ihtimali kalmamıştır.'





Bahçeli, şöyle devam etti: "Milletvekili seçmiyoruz, belediye başkanı seçmiyoruz, muhtar seçmiyoruz. Cumhur'un bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı düşüncede, aynı çizgideyiz."





"Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak” eleştirilerine çıkışan Bahçeli, "Siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik, hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik. Onun bunun sırtından geçeinen keneler bizi anlayamaz. Yük aldık, yük olmadık" diye konuştu.





BAHÇELİ'NİN 2 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ





Bahçeli, 23 Kasım 2021'de MHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda 50+1 tartışmasına tepki göstermişti.





"İP Başkanı yüzde 50+1'in şahsıma sorulmasını istemiş. Gazete ve televizyonlarda bu tartışma devam etmektedir" diyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanının iki turlu seçimden doğrudan halk tarafından ve yüzde 50+1 oyla seçilme kuralı anayasa değişikliği ile kabul edilmiştir. Bu unsur getirildiğinde anayasada parlamenter sistem öngörülmekteydi. Dünyada cumhurbaşkanı veya devlet başkanını seçen 99 ülkede geçerli oyların yüzde 50+1'ini alması anayasal norm olarak kabul edilmiştir" demişti.





Bahçeli, şunları ifade etmişti: "Cumhurbaşkanı ya da devlet başkanının halk tarafından seçilmesinde ikinci unsur yüzde 40+1 denilen sistemdir. Bu sistem Bolivya, Kosta Rika, Arjantin'de geçerlidir. Cumhurbaşkanını halkın seçtiği tüm ülkelerde oyların salt çoğunluğu ile seçilmesi temel kaidedir."





"Bu konuyu tartışmaya açmak yönetim sistemine karşı güvensizliği körükleyecektir. Bu masum bir talep değildir" diyen Bahçeli, "Bize göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi lehine söylenebilecek argüman yüzde 50+1 için partiler arası uzlaşmayı artırmasıdır. Bundan geri adım atma anlamına gelen yüzde 40+1 başkalarının değirmenine su taşımaktır" tepkisini göstermişti.





ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?





Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 şartının değişmesinin "isabetli olacağını" söylemişti.





Erdoğan, yaptığı açıklamada, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla 'en fazla oyu alan aday seçilir' denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır" ifadelerini kullanmıştı.