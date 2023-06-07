Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti ve CHP'nin yerel seçim ittifakı kararında son durum /07 Haziran 2023 09:10

İYİ Parti ve CHP'nin yerel seçim ittifakı kararında son durum

14 Mayıs seçimlerinde beklenilenin altında kalan ve yerel seçimler için ittifaksız katılımı gündemine alan İYİ Parti’de seçeneklerin masaya yatırıldığı öğrenildi.

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Bazı il başkanları, bir araya geldikleri İYİ Parti lideri Meral Akşener’e, “Millet İttifakı’nın milletvekili seçimlerinde illeri olumsuz etkilediğini” söyleyerek yerel seçimler için de “ittifaksız yöntem” önerisi sundu.

Bazı il başkanları ise 2018’deki yerel seçimlerdeki ittifakın yararlı olduğuna ve CHP ile tekrar ittifak yapılabileceğine dikkat çekti. Buna karşın il başkanlarıdaki hâkim görüş, 6’lı masadaki CHP dışındaki partiler ile “ittifak yapılmaması” yönünde oldu.

CHP ile ittifak konusunda ise netleşme olmadı. 24-25 Haziran’da yapılacak kongrede Akşener’e destek vurgusu da öne çıktı. Akşener de genel başkan adayı olmak isteyen hiç kimsenin önünün kesilmemesi gerektiğini belirtti.
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