AKP'de Fahrettin Altun kavgası: Saray'da bir grup istemiyor ama...

AKP içindeki koltuk kavgası adeta Bizans entrikalarına döndü. Kulislerden peş peşe iddialar yayılırken ismi en çok konuşulanlardan biri de İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Gazeteci Barış Yarkadaş, Saray içindeki bir grubun Altun'dan rahatsız olduğunu ancak Altun'u Erdoğan'ın koruduğunu yazdı. İşte dikkat çeken o yazı:





Yandaş yazar Esra Elönü Twitter’dan şöyle yazmış:





“Sosyal Mera olarak kullanılan yalanın ve iftiranın bataklığı haline gelen şu mecralara ‘sosyal medya’ kimliği kazandıran Fahrettin Altun... Hakikati hedef alan kim varsa hepsinin karşısında oluşu, bu seçimin zaferine sayısız katkısı, bir vefaya bin duaya değer. Allah razı olsun.”





Elönü, Fahrettin Altun’un bir fotoğrafını da eklemiş mesajına.





İlk bakışta “Ne var bunda” diyebilirsiniz. Oysa, mesele bir yandaş tarafından Altun’un övülmesi değil. Zira, asıl haber o mesajın altına gelen bir yorumda.





Elönü’nün Twitter’daki Fahrettin Altun övgüsünün hemen altında şöyle bir yanıt göze çarpıyor:





“Abartılı. Millet böyle düşünmüyor.”





Kim bunu yazan? Ömer Faruk Karagüzel. Peki, özelliği ne?





Yazayım: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı!





Sahi, Erdoğan’ın avukatı neden Fahrettin Altun’a karşı böylesi bir mesaj attı?





Sorunun yanıtı için biraz Ankara kulislerini eşelediğimde ilginç iddialar duydum.





Meğer, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un görevden alınmasını isteyen bir grup varmış. Altun’un çok öne çıkmasından rahatsızlarmış.





Bir başka AKP’li kaynağım da rahatsız olanları doğruladı ama ekledi: “Erdoğan Altun’dan memnun!”





Hatta, aynı kaynak Fahrettin Altun’un MİT başkanı olan İbrahim Kalın’dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevini dahi üstlenebileceğini iddia etti.





Görünen o ki AKP seçimi yine kazansa da içerideki kavgalar bitmiş değil.

