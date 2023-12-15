Samanyolu Haber /Gündem / İyi Parti'de sular durulmuyor; Bir milletvekili daha istifa etti /15 Aralık 2023 15:43

İyi Parti'de sular durulmuyor; Bir milletvekili daha istifa etti

İYİ Parti'de istifa rüzgarı sürüyor. İYİ Parti Milletvekili Salim Ensarioğlu da partisinden istifa etti.

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İYİ Parti'de disipline sevk edilen İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu istifa etti.

İsmail Küçükkaya İYİ Parti'li milletvekili Salim Ensarioğlu'nun İYİ Parti'den istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Partinin Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, İstanbul ve Ankara’da işbirliği yapılmaması gerekçesiyle partiden istifa etmişti.

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da geçtiğimiz günlerde benzer gerekçelerle partiden istifa ettiklerini açıklamıştı.

ENSARİOĞLU'NUN ŞEYH SAİD AÇIKLAMALARI
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin yapılacak yeni yola "Şeyh Said Bulvarı" adını vereceğini duyurmasının ardından başlayan tartışmalara katılmış, Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddettiğini söylemişti.

Ensarioğlu, "Bu tür ithamları ifade edenler toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek dışında herhangi bir amaca hizmet etmeyenlerdir. Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz" ifadesiini kullanmıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ensarioğlu‘nun Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle Meral Akşener’in talimatıyla disipline sevk edildiğini duyurmuştu.











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