İYİ Parti'den Erdoğan’ın ‘davet’ açıklamasını yalanlama

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde İYİ Parti heyetinin protokolde son sıraya yönlendirilmesine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti'nin de KKTC'ye davet edildiği yönündeki açıklamasına "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ya da İYİ Parti adına bir davet gelmemiştir” tepkisini gösterdi.





Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü için 20 Temmuz günü Kıbrıs'a, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın daveti üzerine İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili İsmail Tatlıoğlu'nun gittiğini ancak bu isimlerin protokolde son sıraya gönderildiğini belirten İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, "Ne diplomatik ne de siyasi geleneklere uygun düşmemiştir" dedi.





Poyraz'ın yazılı açıklaması şöyle:





"NE DİPLOMATİK NE DE SİYASİ GELENEKLERE UYGUN DÜŞMEMİŞTİR"

"Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl dönümünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da yapılan törenlerdeki protokol krizi kamuoyunun malumudur.





Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın daveti üzerine, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i temsilen, Siyasi İşler Başkanı Sayın Cihan Paçacı ve TBMM Grup Başkanımız Sayın İsmail Tatlıoğlu katılmışlardır.





Ancak, tören alanında protokol sıralarının, Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın özel misafirleri de dahil olmak üzere, Ankara’dan giden heyete ayrıldığı gerekçesiyle, KKTC Cumhurbaşkanı’nın davetlisi olarak giden heyetimizin, protokolde son sıraya yönlendirilmesi, ne diplomatik ne de siyasi geleneklere uygun düşmemiştir.





"İYİ PARTİ ADINA BİR DAVET GELMEMİŞTİR"

Bunun üzerine, İYİ Parti’yi temsilen Lefkoşa’ya giden Sayın Paçacı ve Sayın Tatlıoğlu, tören alanını terk edip, Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret ederek, Ankara’ya dönmüşlerdir.





Hal böyleyken, Sayın Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamada; İYİ Parti’nin de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından davet edildiğini ifade etmesi talihsizliktir. Zira, bazı siyasilerin özel olarak davet edildiği törene, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ya da İYİ Parti adına bir davet gelmemiştir.





İşin özeti, kim ya da kimler tarafından olduğunu bilemeyiz ama, Sayın Cumhurbaşkanı’na bir kez daha yanlış bilgi aktarıldığı ortadadır. Kandırmaya alışık kadrolarla çalışmayı tercih eden Sayın Cumhurbaşkanı’nın, tören daveti konusunda da yakınındaki isimlerce kandırıldığını üzülerek görmekteyiz. Bu hususu kamuoyunun takdirine sunar; bu vesileyle, aziz milletimizin bayramını bir kez daha tebrik ederiz.”





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde düzenlenen törenlerin ardından yaptığı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından bu ziyarete, bu kutlamaya, örneğin Oğuzhan Bey davet edildiği gibi Temel Bey de davet edildi, ama Temel Bey maalesef gelmedi. Aynı şekilde CHP ve İYİ Parti genel başkanları da davet edildi ama maalesef onlar da gelmedi” demişti.