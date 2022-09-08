İYİ Parti'ye cevap geldi: Hiçbir HDP’li...

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Millet İttifakı iktidarında HDP'ye de bakanlık verilebileceği yönündeki sözleri sonrasında, Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti'nin genel başkanı Meral Akşener, HDP'liler için “Bizim olduğumuz masada olamazlar.” ifadelerini kullanmıştı.Akşener'in bu çıkışına cevap veren HDP Sözcüsü Ebru Günay'ın ise "Hiçbir HDP’li Akşener’in oturduğu masaya gelmez." ifadelerini kullandığı aktarıldı.HDP Sözcüsü Ebru Günay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP için “Bizim olduğumuz masada olamazlar” sözüne “Hiçbir HDP’li Akşener’in oturduğu masaya gelmez, o kıraathanede çay bile içmez” diyerek yanıt verdi.CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, HDP’den ‘diğer her parti gibi bakan çıkabileceğini’ söylemesi üzerine başlayan tartışma devam ediyor.AKP ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tekin’e çıkışırken İYİ Parti’li vekiller Twitter’dan paylaştıkları art arda mesajlarla CHP’li Tekin’i ‘HDP’yi normalleştirmek’le suçlamıştı. Bazı milletvekilleri Tekin’e “Hadsiz” derken, bu söylemlerini ittifaktan ayrılma gerekçesi olarak saymıştı.Ankara’da partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen Akşener’se Tekin’in açıklamalarına tepki göstererek, HDP için “Bizim olduğumuz masada olamazlar” demişti.