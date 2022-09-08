Fenerbahçe eski Beşiktaşlı Batshuayi ile uzatmalarda güldü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı.





Kadıköy'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayan Fenerbahçe, uzatma dakikalarında gelen golle rakibini 2-1 yenmeyi başardı.





Sarı lacivertlilerin golleri 35. dakikada Gustavo Henrique ve 90+2. dakikada yeni transfer Michy Batshuayi'den gelirken, Kiev'in golü ise 63. dakikada Tsihankov'dan geldi.





Böylelikle Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turunda kaybettiği rakibini bu kez yenen Fenerbahçe gruba 3 puanla başlamış oldu.





Temsilcimizin bir sonraki rakibi ise Fransız Rennes olacak. Müsabaka Fransa'da oynanacak.















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