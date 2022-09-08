Samanyolu Haber /Spor / Fenerbahçe eski Beşiktaşlı Batshuayi ile uzatmalarda güldü /08 Eylül 2022 22:11

Fenerbahçe eski Beşiktaşlı Batshuayi ile uzatmalarda güldü

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayan Fenerbahçe, uzatma anlarında gelen golle rakibini 2-1 yendi.

SHABER3.COM

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı.

Kadıköy'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayan Fenerbahçe, uzatma dakikalarında gelen golle rakibini 2-1 yenmeyi başardı.

Sarı lacivertlilerin golleri 35. dakikada Gustavo Henrique ve 90+2. dakikada yeni transfer Michy Batshuayi'den gelirken, Kiev'in golü ise 63. dakikada Tsihankov'dan geldi.

Böylelikle Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turunda kaybettiği rakibini bu kez yenen Fenerbahçe gruba 3 puanla başlamış oldu.

Temsilcimizin bir sonraki rakibi ise Fransız Rennes olacak. Müsabaka Fransa'da oynanacak.



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