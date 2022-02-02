İzmir’de ‘iltisak’ suçlamasıyla 12 kişiye gözaltı

İzmir ve İstanbul’da Hizmet Hareketi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 12 kişi hakkında “iltisak” iddiasıyla gözaltı kararı verildi.







12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI: SUÇLARI İLTİSAKLI OLMAK





İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bank Asya hesabı, sendika üyeliği bulunduğu, ByLock kullanıcısı oldukları ve SGK kayıtlarından Hizmet Hareketi ile iltisaklı oldukları suçlamasıyla 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, İzmir’de 11, İstanbul’da da bir kişi, gece yarısı 12 adrese eş zamanlı baskın sonrası gözaltına alındı.







İLTİSAK HUKUK LİTERATÜRÜNDE YOK





Anayasa Mahkemesi “irtibat” ve “iltisak”a dayalı ihraçların “hukuka uygun” olduğu kararını vermiş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve mevcut Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) mimarlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç de Anayasa Mahkemesi’ne “irtibat” ve “iltisak” eleştirisinde bulunarak, bu iki kavrama dayanarak kişilerin hak mahrumiyetine maruz bırakılamayacağına dikkat çekmişti. Özgenç hukuk literatüründe iltisak diye bir kavramın olmadığını altını çizmişti.