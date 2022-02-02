İlber Ortaylı: Çocuğa siyasi laf söyletip gülmek zevzekliktir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun organize ettiği ileri sürülen 10 yaşındaki çocuğu siyasete alet etme girişimine tarihçi İlber Ortaylı, tepki gösterdi.







Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi’ye konuşan Ortaylı, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’daki mitinginde kürsüye çıkarılarak 10 yaşındaki çocuğa ‘Hain Kılıçdaroğlu’ dedirtilmesini ‘zevzeklik’ olarak değerlendirdi.





Ortaylı, şunları söyledi: “Ata’dan dedeye kadar okuduğumuz Öğrenci Andı, “Siyasettir, çocuk siyasete karıştırılmaz” diyerek kaldırılıyor, 10’uncu Yıl Nutku kitaplardan çıkarılıyor ve hiçbir şekilde gereken tepki gösterilmiyor. Sonra “10 yaşında çocuk siyasete karıştırıldı” diye kızılıyor. 10 yaşında çocuğa kahramanlık şiiri okutturulur, Mehmet Akif Ersoy okutturulur, Ömer Bedrettin’in şiiri, Nazım Hikmet okutturulur. Güzel okursa alkışlanır, gülümsenir medeniyet budur. Böyle kel alaka siyasi laf, kendisinin bilmediği şeyleri tekrarlatıp gülmek zevzekliktir. Aynı şekilde 10 yaşında çocukların okumasının milli terbiye, yurttaşlık terbiyesi bakımından çok anlamlı olduğu Öğrenci Andı’nın ortadan kaldırılması da zevzekliktir. Bunları yaparak neyi ispat etmek istiyorsunuz, akıl kârı değil. Çocuklarla uğraşmayın, sağlığına, yemesine içmesine, tatil, spor yapmasına dikkat edin yeter.”