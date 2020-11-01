İzmir depreminde can kaybı 58’e çıktı

Geçen cuma günü saat 14.51’de İzmir’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Bayraklı ilçesini enkaza çeviren ilk depremin ardından toplam 812 artçı sarsıntı meydana geldi. Artçı sarsıntıların 40’ının büyüklüğü 4’ün üzerinde…





Bugün saat 10.05’te merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısını 58 olarak açıkladı. Yaralı sayısı ise 896. Üç ağır sekiz kişinin ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi.









AFAD Koordinasyon Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şunları söyledi:





– 17 binadan dokuzunda çalışmalar tamamlandı. Sekiz binada arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Doğanlar Apartmanı, Yağcılar Apartmanı, Emrah Apartmanı (iki bina), Rıza Bey Apartmanı, Yılmaz Erberk Apartmanı, Barış Sitesi (iki bina)…





– 2 bin 76 arama-kurtarma personeli çalışmalarını sürdürüyor. 1000’e yakın hasar tespit uzmanı sahada görev yapıyor.





26 BİNA ACİL OLARAK YIKILACAK





– Tsunami sonrası 19 tekne battı, 23 tekne kurtarıldı.









– Bornova’da dört ağır hasarlı bina, bir orta hasarlı bina; Bayraklı’da altı yıkık bina, yedi acil yıkılacak bina ve dokuz bina ağır hasarlı, üç bina da orta hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. Seferihisar’da herhangi bir yıkık ağır hasarlı binamız yok.





– 3 bin 880 çadır kurulacak, bin 500’e yakını kuruldu. Hasarlı binalar hariç bölgede elektrik ve doğalgaz kullanımı başladı.