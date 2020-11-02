İzmir depreminde ölü sayısı 91'e yükseldi

İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 91 olduğunu açıkladı.





AFAD'ın kamuoyu duyurusunda deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam bin 225 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi. Duyuruda, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 85 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774’ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.





Türkiye Elif'e sevindi





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merkezi İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ve 58 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Her iki depremzedenin de sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini veren Koca, enkaz altında uzun süre kaldıkları için yoğun bakımda takip edildiklerini söyledi. Hastanede çekilen ilk görüntülerde de 3 yaşındaki Elif'in kameralara el salladığı görüldü.





Ege Denizi'nde, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Doğanlar Apartmanı yıkılmıştı. Depremde Ege Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Seher Dereli Perinçek ile çocukları ikizler Elzem ve Ezel, Umut ve Elif Perinçek de enkaz altında kaldı. Seher Dereli Perinçek ile 16 saat sonra irtibat kuruldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremden yaklaşık 23 saat sonra, Seher Dereli Perinçek ile ikizleri Elzem ve Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. Umut Perinçek'in ise cansız bedenine ulaşıldı.





Geçici barınma merkezleri kuruluyor





Öte yandan AFAD, acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye Türk Kızılay'ı ile birlikte 3 bin 569 çadır, 57 genel maksat çadırı, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteyner sevk edildiğini duyurdu.





Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı’na 791, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eskişehir Stadı’na 217, Buca Hipodromu’na 194, Buca Stadında 158, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 248 adet olmak üzere, İzmir genelinde bin 864 adet çadır kurulumunun tamamlandığı, 2 bin 38 çadırın kurulum aşamasında olduğu bildirildi.



