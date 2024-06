İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı

İzmir’in Menderes ilçesinde saat 13.00 sıralarında, ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına havanın aydınlık olduğu sürçte İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale etmeye başlamıştı. Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler ve karada ekiplerin yangına müdahalesi gece boyunca devam etti.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Yangınla ilgili açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, şunları söyledi.

MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede bulunan Çamönü Mahallesi'nin tahliye edildiği kaydedildi. Jandarma ekipleri, anonslarla vatandaşların hızlı hareket etmesini istedi.





Menderes ilçesinde çıkan, 5 uçak ve 13 helikopter olmak üzere toplam 18 hava aracının yer aldığı yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, bir yangın haberi de Çeşme’den geldi. Çeşme Germiyan Mahallesi’ndeki kırsal alanda çıkan yangına; 2 uçak ve 1 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

OTOBAN TRAFİĞE KAPATILDI

Urla ilçesine bağlı Kuşçular Mahallesi’ndeki yol kenarında da yangın çıktı. Otluk alandaki yangın nedeniyle, İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Bu yangına da ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.





Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası yönüne ilerleyen yangın nedeniyle Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan 2 otel ve evler ile Pamucak bölgesindeki bir otel tahliye edildi. Burada konaklayanların, çevredeki diğer otellere yönlendirildiği öğrenildi.





İzmir'de dün toplam 16 yangın çıktı. Bakan Yumaklı, kentteki tüm yangınların kontrol alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.Bakan Yumaklı, "Şu an aktif bir yangın yok. Küçük bir ateşin bile çok ağır sonuçları olabilir, dikkat edelim" ifadelerini kullandı.Bakan Yumaklı, yangınların başlama nedenlerine ilişkin de konuştu. Yumaklı şunları söyledi:"Menderes yangınıyla alakalı bir hobi bahçesinde çıktığını söylemiştik, ilgili kişiler gözaltında. Dün yine İzmir'de risk grubunda 6 adet yangın vardı, Çeşme'deydi birisi de. Çeşme yangını bir sigara izmaritinden çıktı maalesef. Bu kişi de gözaltına alınmış durumda. Ben buradan ister bilinçli ister bilinçsiz, hata ya da ihmal ile herhangi bir şekilde orman yangınına ya da zarar verecek yangına sebep olacakların çok ağır müeyyidelerle karşılaşacağını belirtmek istiyorum. Bu konunun telafisi yok. Can ve mal kaybı gibi sonuçlara yol açabilecek. Bunları engellemek adına çok yoğun mücadele oluyor."Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde saat 17.00 sıralarında çıkan yangına ise yine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 4 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 5 dozerle havanın aydınlık olduğu saatlerde ilk müdahaleleri yapmıştı. Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler ve ekiplerce karada müdahalelere günün ilk ışıklarına dek devam etti. Her iki yangında da günün ağarmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler tekrardan devreye girdi. Ekipler hem havadan hem de karadan olmak üzere dört koldan yangınlarla mücadele etti.Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Karacadağ mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildiğini duyurdu."Öğle saatlerinde çıkan ve Değirmendere, Çamönü, Ataköy mahallerimizi etkileyen yangına karşı belediye ekiplerimizin de desteğiyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu felaket sona erer. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde de yangın çıktı. Yangına 4 helikopter ve 5 uçak ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Selçuk-Kuşadası yolunun araç trafiğine kapatıldığı bildirildi. Yangına ise 12 hava aracı ile olmak üzere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.Öte yandan yangın, Aydın'ın Kuşadası'ndaki ormana da sıçrarken, ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor.Ayrıca Selçuk Belediyesine ait hayvan barınağı boşaltıldı. Buradaki hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin barınaklarına gönderildi.Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre, İzmir'de 8'i orman olmak 16 yangın çıktı.Yangınlara 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi, 972 personel ile müdahale edildi. Yangınların tümü kontrol altına alındı.