Samanyolu Haber /Dünya / Jacob Blake'nin babası eziyeti anlattı /28 Ağustos 2020 19:40

Jacob Blake'nin babası eziyeti anlattı

ABD'de polisin sırtından 8 kez vurarak felç bıraktığı siyah yurttaş Jacob Blake'e hastanede kelepçe takıldığı öne sürüldü. Hastanede oğlunu kelepçeli gören Blake'in babası, "Oğlum yatağa zincirlenmiş" dedi.

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ABD’nin Wisconsin eyaletinde polisin sırtından 8 kurşunla vurarak felçli kalmasına yol açtığı 29 yaşındaki siyah yurttaş Jacob Blake’in hastanede kelepçeli olarak tedavi edildiği iddia edildi.

Jacob Blake’in amcası Justin Blake, CNN’e yaptığı açıklamada, Jacob Blake’in babasının hastaneye gittiğinde oğlunu bir ameliyat sonrası bakım odasında yatağına kelepçelenmiş olarak bulduğunu söylediğini aktardı.

Bunun ”kalp kırıcı” bir hareket olduğunu belirten amca Justin Blake, ”Felçi ve yürüyemez bir haldeki bir hastaya bunu yapmak yaralı bir insana hakaret demektir” ifadelerini kullandı.

‘BANA NEDEN BU KADAR ÇOK ATEŞ ETTİLER’

Daha önce Demokrat Parti’den başkan adayı da olan girişimci Andrew Yang ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Jacob Blake’in babası Jacob Blake’in kendisine, ”Oğlum yatağa zincirlenmiş” dediğini anlattı. Blake’in bilincinin yerinde olduğu bilgisini aktaran Yang, siyah Amerikalının uyandığında ilk sözlerinin, ”Baba bana neden bu kadar çok ateş ettiler.” sorusu olduğunu aktardı.

Yang, Blake’in babasına, aile adına hangi mesajı paylaşabileceğini sorduğunu ve “Onlara oğlumun bir insan olduğunu söyle” yanıtını aldığını belirtti. Wisconsin Valisi Tony Evers, basın toplantısında bir soru üzerine, Blake’in neden kelepçelenmek zorunda olduğunu anlayamadığını söyledi.

Evers, “Bunun neden gerekli olduğu konusunda hiçbir kişisel fikrim olamaz. Ona yardım etmenin daha iyi yolu onu tedavi etmektir” dedi.

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