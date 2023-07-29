Samanyolu Haber /Gündem / Jandarma kaçtı, Mahmut Tanal yakalamaya çalıştı /29 Temmuz 2023 21:40

Jandarma kaçtı, Mahmut Tanal yakalamaya çalıştı

Ağaç katliamının yaşandığı Akbelen Ormanları'nda jandarma ekiplerinin bölgeye gelen vatandaşların kimlik bilgilerini alması üzerine CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Burada fişleme yapamazsınız" diye tepki gösterdi. Tanal, kimlik bilgilerinin yazılı olduğu listeyi vermeyerek kaçan jandarmanın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı.

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Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı'nda yapılmak istenen kömür ocağı için ağaçların kesilmesine karşı direnen halka destek için bölgede bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, jandarmanın bölgeye gelen vatandaşların kimlik bilgilerini almasına “Burada fişleme yapamazsınız” diye tepki gösterdi.

JANDARMA KOŞTU, TANAL YAKALAMAYA ÇALIŞTI

Jandarma astsubayının, “İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?” cevabını üzerine sinirlenen Tanal, “Fişleme yapamazsınız bana kararı gösterin” diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı.

Kağıdı vermeyen jandarma personelinin koşarak kaçması üzerine Tanal, jandarmanın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.


“HUKUK DIŞI BELGELERİN PEŞİNDEYİM”

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Akbelen Ormanı'nda jandarma ekipleriyle yaşadığı fişleme tartışmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tanal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Akbelen Ormanı'nda, jandarmadan, hukuka aykırı yöntemle elde edilen, vatandaşın fişlendiği hukuk dışı belgeleri talep ettik. Herhangi bir mahkeme kararı sunmadıkları gibi bu fişleme belgelerini vermeyip kaçtılar. Delilleri yok etmek için koşup alandan uzaklaştılar. Bizler de bu hukuk dışı belgelerin peşine düştük. Ergenekon ve Balyoz sürecinde bu tür yöntemleri çok gördük. Kanunsuz emri verenler kadar, bu emri uygulayanlar da suçludur. Bu hukuk dışı belgelerin peşindeyim.”
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