Samanyolu Haber /Gündem / Joao Pedro sürprizi:Fenerbahçe'ye geri dönüyor /28 Eylül 2023 09:47

Joao Pedro sürprizi:Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Brezilya ekibinin, Joao Pedro'nun satın alma opsiyonuyla ilgili kararını verdiği belirtildi.

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Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu başında renklerine bağladığı Joao Pedro için Cagliari'ye 4.68 milyon Euro ödemişti. Sarı-Lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan Joao Pedro, yeni sezon öncesi Gremio'ya kiralanmıştı.

Fenerbahçe'nin 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro'nun burada da ritmini bulamadığı kaydedildi.

Çıktığı 8 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Joao Pedro'yla ilgili Gremio'nun kararını verdiği öne sürüldü.  Brezilya ekibi, deneyimli forvetin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.


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Söz konusu durumda 31 yaşındaki Joao Pedro sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek. Tecrübeli ismin Sarı-Lacivertlilerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonda 28 maça çıkan İtalyan forvet, 5 gol 1 asistlik istatistik yakalamıştı.
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