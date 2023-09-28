Joao Pedro sürprizi:Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu başında renklerine bağladığı Joao Pedro için Cagliari'ye 4.68 milyon Euro ödemişti. Sarı-Lacivertlilerde beklentileri karşılayamayan Joao Pedro, yeni sezon öncesi Gremio'ya kiralanmıştı.





Fenerbahçe'nin 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Gremio'ya kiraladığı Joao Pedro'nun burada da ritmini bulamadığı kaydedildi.





Çıktığı 8 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Joao Pedro'yla ilgili Gremio'nun kararını verdiği öne sürüldü. Brezilya ekibi, deneyimli forvetin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.









