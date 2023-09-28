Samanyolu Haber /Gündem / Anlatya karıştı: Şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi /28 Eylül 2023 10:11

Anlatya karıştı: Şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi

27 filmin yönetmeni ve yapımcısı filmin sansürlenmesine tepki göstererek festivalde yer almayacaklarını duyurmuştu

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır." diyerek, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı.

60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan, Nejla Demirci’nin “Kanun Hükmü” adlı belgeselinin yarışma seçkisinden çıkarılmasının yankıları sürüyor. Altın Portakal Film Festivali’nde, KHK ile görevlerinden atılan iki memurun mücadelesinin anlatıldığı "Kanun Hükmü" adlı belgeselin, yarışma seçkisinden çıkarılmasının ardından gelen tepkiler geri adım attırdı. Festival yönetiminden yapılan açıklamaya göre "Kanun Hükmü" adlı belgesel yarışma seçkisine geri alındı. 

Filmin programa yeniden dahil edilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, festivalden çekildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışmaktadır.

Bu vizyon çerçevesinde ülkemizde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek vermektedir.

Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60’ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, belgesel yarışması bölümünde “Kanun Hükmü” adlı belgesel yer almaktadır.

Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür.

Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır.

Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden çekilmiş bulunuyoruz.
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