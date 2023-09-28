Anlatya karıştı: Şimdi de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır." diyerek, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini açıkladı.





60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan, Nejla Demirci’nin “Kanun Hükmü” adlı belgeselinin yarışma seçkisinden çıkarılmasının yankıları sürüyor. Altın Portakal Film Festivali’nde, KHK ile görevlerinden atılan iki memurun mücadelesinin anlatıldığı "Kanun Hükmü" adlı belgeselin, yarışma seçkisinden çıkarılmasının ardından gelen tepkiler geri adım attırdı. Festival yönetiminden yapılan açıklamaya göre "Kanun Hükmü" adlı belgesel yarışma seçkisine geri alındı.



