"Tekerlekli bir çöp tenekesine" benzeyen robot, polis için devriye gezmeye başlıyor

New York Polis Departmanı (NYPD), Times Meydanı metro istasyonunda yeni bir güvenlik önlemi uyguluyor ve yetkililerin "insanları güvende tutmak" için olduğunu söyledikleri bir güvenlik robotunu devriye gezmesi için görevlendiriyor. RoboCop benzeri bir makineden ya da insan benzeri iki ayaklı bir robottan bahsetmiyoruz. Kaliforniya merkezli Knightscope şirketi tarafından üretilen K5, R2-D2'nin devasa bir versiyonu gibi görünüyor. Gizlilik hakları grubu Surveillance Technology Oversight Project'in yönetici direktörü Albert Fox Cahn ise K5 için pek de övgü dolu bir tanımlama yapmıyor; The New York Times'a verdiği demeçte K5'in "tekerlekli bir çöp tenekesi" gibi olduğunu söylüyor.





K5, video kaydı yapabilen ancak ses kaydı yapamayan dört kamera ile donatılmış ve kolları da yok. Robot, önümüzdeki iki ay boyunca sürecek deneme çalışması boyunca gece yarısından sabah 6'ya kadar istasyonda devriye gezecek. Ancak K5 bir süre tam devriye gezmeyecek, çünkü ilk iki haftasını istasyonun haritasını çıkararak ve platformları değil sadece ana alanları dolaşarak geçirecek.