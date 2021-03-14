Samanyolu Haber /Dünya / Kabil'de iki patlama yaşandı: 3 kişi hayatını kaybetti /14 Mart 2021 21:10

Kabil'de iki patlama yaşandı: 3 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen iki ayrı patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen iki patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 10’dan fazla kişi yaralandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen 2 patlamada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10’dan fazla kişi yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamaların başkentin batısında bulunan Sar-e-Karez ve Pul-e-Sokhta bölgelerinde iki farklı aracı hedef aldığını bildirdi. İlk patlamanın Ahlebait Camii yakınlarında, ikinci patlamanın ise Shahid Mazari Meydanı yakınlarında gerçekleştiği aktarıldı.

Polis, patlamalar ile kimlerin hedef alındığına dair bilgi paylaşmazken, henüz saldırıları üstlenen olmadı.
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