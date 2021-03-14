Samanyolu Haber /Gündem / Kosova'nın kararı sonrası Dışişler'inden açıklama geldi /14 Mart 2021 20:31

Kosova'nın kararı sonrası Dışişler'inden açıklama geldi

Kosova Hükümeti'nin İsrail'in talep ettiği şekilde Batı Kudüs'te elçilik açma kararının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili kınayıcı bir açıklama geldiği belirtildi.

Kosova'nın kararı sonrası Dışişler'inden açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını, derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Kosova'nın, Kudüs’te Büyükelçilik açmasını derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz.

Kendi bağımsızlıklarını kazanmak uğruna büyük acılara göğüs geren bir halkın liderlerinin, onyıllardır işgal altında yaşayan ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kalan Filistin halkının durumunu gözardı ederek aldıkları bu karar son derece talihsizdir. Kosovalı liderler bu şekilde hareket ederek, Kudüs’ün statüsü konusunda ilgili Birleşmiş Milletler kararları dahil barış sürecindeki yerleşik parametrelere aykırı davranmış, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir.

Kosovalı liderlere, sağduyunun sesini dinlemeleri ve bu sorumsuz ve hukuk dışı adımdan vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.
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