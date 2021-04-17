Kabine değişecek iddiası

HaberTürk'te yayınlanan Enine Boyuna'ya konuk olarak katılan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, bu akşam kabinenin değişeceğini açıkladı. Yılman, hangi isimlerin gideceğini de canlı yayında aktardı.





Bomba bir kulis olduğunu ifade eden Yılman, "Çok güvendiğim bir kaynağım olduğu için paylaşıyorum bunu, değişiklik bu gece bekleniyor" dedi.





Yazar Sevilay Yılman'ın açıklamasına göre değişecek bakanlar şöyle:





Tarım ve Orman Bakanı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Ticaret Bakanı

Aile Bakanlığı'na dışarıdan bir ismin geleceğini öne süren Yılman, Ticaret Bakanlığı'na ise Mehmet Muş'un atanacağını söyledi.