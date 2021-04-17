Samanyolu Haber /Gündem / Kabine değişecek iddiası /17 Nisan 2021 09:18

Kabine değişecek iddiası

HaberTürk'te yayımlanan "Enine Boyuna"ya konuk olarak katılan Sevilay Yılman, bu akşam kabinenin değişeceğini açıkladı.

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HaberTürk'te yayınlanan Enine Boyuna'ya konuk olarak katılan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, bu akşam kabinenin değişeceğini açıkladı. Yılman, hangi isimlerin gideceğini de canlı yayında aktardı.

Bomba bir kulis olduğunu ifade eden Yılman, "Çok güvendiğim bir kaynağım olduğu için paylaşıyorum bunu, değişiklik bu gece bekleniyor" dedi.

Yazar Sevilay Yılman'ın açıklamasına göre değişecek bakanlar şöyle:

Tarım ve Orman Bakanı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Ticaret Bakanı
Aile Bakanlığı'na dışarıdan bir ismin geleceğini öne süren Yılman, Ticaret Bakanlığı'na ise Mehmet Muş'un atanacağını söyledi.
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