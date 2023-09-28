Kadıköy’de ilklerin gecesi! Fenerbahçe 6 yıl sonra başardı…

Sözcü'de yer alan habere göre Süper Lig’de 3. haftanın erteleme maçında Kadıköy’de Başakşehir’i ağırlayan Fenerbahçe, rakibine karşı birçok ilki yaşadı. Ülker Stadı’nda müthiş taraftar desteği ile birlikte maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, Başakşehir ağlarına ilk 10 dakikada 2 gol birden bıraktı.





İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Başakşehir karşısında ilk yarıda yine bir ilki yaşadı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk kez Başakşehir ile oynadığı bir maçın ilk yarısında üç gol attı.





En son 2017 yılının ekim ayında Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısında Ozan Tufan ve Giuliano ile 2 gol bulan Fenerbahçe, 6 yıl sonra bu performansını Alexander Djiku ve Leo Duarte’nin ters vuruşu ile yeniledi.Ağustos 2022’den (Strasbourg formasıyla) bu yana ilk lig golünü Başakşehir ağlarına gönderen Alexander Djiku, bu sezon Süper Lig’deki ilk isabetli şutunu gole çevirdi.Fenerbahçe, bu sezon ligde ev sahibi olduğu bir karşılaşmada ilk kez kalesini gole kapattı. Ligde sırasıyla seyircisi önünde Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarına çıkan sarı-lacivertliler, kalesinde ilk maçta 1, ikinci maçta ise 2 gol görmüştü. İsmail Kartal’ın öğrencileri, RAMS Başakşehir karşısında ise gol yemeden galip gelmeyi bildi.