Samanyolu Haber /Gündem / Kaftancıoğlu'dan üyelik açıklaması: 'Korkularının ecele faydası olmayacak' /14 Haziran 2022 12:55

Kaftancıoğlu'dan üyelik açıklaması: 'Korkularının ecele faydası olmayacak'

Siyasi parti üyeliğinin düşürülmesi kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, "Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak" dedi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürülmesinin ardından açıklama yaptı. 

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "CHP hukuk bürolarında değil Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir,  yürek işidir, emek işidir. O inanç, o yürek, o emek bizde oldukça gerisi teferruattır… Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak!" ifadelerine yer verdi.



4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geçen hafta Silivri Cezaevi’ne gönderilmiş ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı.
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