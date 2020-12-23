Samanyolu Haber /Politika / Kaftancıoğlu'ndan 'mühürleme' açıklaması /23 Aralık 2020 22:16

Kaftancıoğlu'ndan 'mühürleme' açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, CHP İstanbul il binasının mühürlendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek suç duyurusunda bulunacağını ve şikâyetçi olacağını söylediği ifade edildi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer'de bulunan CHP il binasının mühürlenmediğini, haberlerin tamamen algı operasyonu olduğunu açıkladı. Kaftancoğlu, hukuksuz süreci başlatanlarla ilgili yarın suç duyurusunda bulunacağını ve şikâyetçi olacağını söyledi.

Kaftancıoğlu’nun Halk TV’ye yaptığı açıklama şöyle:

"Parti binası; bütün imarı, iskanı, teslim edilmesi yapılmış bir bina. Hazır bir şekilde teslim edilmiş bir bina. Basit tadilat ruhsatı çıkardım, kendi evinize girersiniz boya badana yaparsınız. Daha keşif yapmadan binayı bilmeden görmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetim yapılıyor.

Mühürlenme yok, tamamen algı operasyonu. Bina ile ilgili işlem yapılması için keşif yapılması lazım. Şikayet varsa denetleme yapılır ama öyle bir şey de yok. Hukuksuz süreci başlatanlarla ilgili yarın suç duyurusunda bulunacağım ve şikayetçi olacağım.

Basın açıklamasını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yaptı. İlk defa görüyorum böyle bir şeyi. Biri şikâyet ederse, bu şikâyet, belediyeye yapılır. Belediye gelir, tutanak tutar. Böyle bir şey de yok…"
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