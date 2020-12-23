Türkiye'den KKTC'ye 800 milyon lira aktarılıyor

KKTC Başbakanı Ersan Saner ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC'de kamu çalışanlarında maaş müjdesi bekleniyor. 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız" açıklamasında bulundu.





Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner ile düzenlediği ortak basın toplantısında, hükümetin kurulmasının ardından Türkiye'ye yaptıkları ilk ziyaret için teşekkür ederek, yeni hükümetin hayırlı olmasını diledi.





Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu belirten Oktay, "Sadece genel durumlarda değil Covid-19 gibi bir salgının yaşandığı süreçte de biz her şeyiyle yine sizlerle birlikte olduğumuzu Kıbrıs Türkü'nü asla yalnız bırakmayacağımızı ifade ettik. Bugün de bu taahhüdümüzü bir kez daha tekrarlamak isterim. İnşallah artık aşılanma sürecinin başlangıcı aşamasındayız. Arzu ediyoruz ki yoğun aşılama döneminden sonra bu salgın dönemini bütün dünya geride bırakıyor olsun. Aynı şekilde KKTC de, Türkiye de... Bunu ümit ediyoruz" diye konuştu.





Oktay, 2021'e daha iyimser baktıklarını belirterek, şunları kaydetti:





"Covid-19'nn getirdiği tüm dünyada ve KKTC'de ciddi sıkıntılar oldu. Bunu normalde karşılıyoruz. Kendi içimizdeki değerlendirmelerimizde hükümeti de rahatlatmak adına, Kıbrıs Türkü'nü rahatlatmak adına şu anda tüm sorunların çözümüyle alakalı ve biliyorum KKTC'de kamu çalışanlarında maaşla ilgili bir müjde bekleniyor. Sayın Başbakan ve heyetiyle birlikte bunları da görüştük tabii. Biz bu müjdeyi buradan paylaşmış olalım, her hangi bir sıkıntının olmayacağıyla alakalı. 800 milyon liralık nakdi aktarıyor olacağız. Dolayısıyla bu hem bütçeyle ilgili hem maaşlar dahil birçok konuda, savunma harcamaları yine tabii ki yine bunun içinde."